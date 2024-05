Stiri pe aceeasi tema

- O competiție auto s-a incheiat cu o tragedie, dupa ce o mașina scapata de sub control a intrat in mulțime. Sunt mai multe victime. O masina de curse a iesit de pe traseu in timpul unei competitii desfasurate duminica in Sri Lanka si a intrat intr-o multime de spectatori si de oficiali ai cursei, cauzand…

- Astazi are loc una dintre cele mai așteptate eclipse solare, care va scrie istorie pentru urmatoarele generații. Este un fenomen spectaculos, care va oferi un spectacol impresionant pentru cei care au ocazia sa il urmareasca. Unde poate fi vazuta eclipsa și cat va dura. A inceput eclipsa de soare Astazi…

- Cinci turisti ecuadorieni au fost rapiti si ucisi pe plaja din Ayampe, in sud-vestul Ecuadorului, dupa ce au fost confundati cu rivali ai atacatorilor. Presedintele Daniel Noboa si-a exprimat sambata "solidaritatea cu familiile" victimelor, relateaza AFP potrivit news.ro Presedintele a precizat pe…

- Plaja din zona Rex din Statiunea Mamaia ofera zilele acestea un peisaj mai putin obisnuit. Mai exact, in locul nisipului nivelat, in zona se intalnesc acum adevarate dune de nisip. Fenomenul nu este unul nou, fiind intalnit in special in sezonul rece. Conform specialistilor este vorba despre "cliffingldquo;.…

- Stellantis si Renault incearca sa dezvolte vehicule electrice mai accesibile, care sunt mai scumpe decat echivalentele lor cu motoare cu combustie, deoarece cresterea vanzarilor de masini electrice a incetinit, in timp ce gigantii americani General Motors si Ford au abordat posibilitatea unor parteneriate…

