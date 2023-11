Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in sedinta de Guvern, ca s-a ajuns la o solutie pentru sincopele aparute in aprovizionarea cu medicamente, astfel ca saptamana viitoare vor aloca din Fondul de Rezerva 500 de milioane de lei pentru medicamente si programe de sanatate, plus alte 200 de milioane…

- Criza a medicamentelor pentru bolnavii cronici: „De mai bine de 10 ani nu am mai avut asemenea situatii” Criza a medicamentelor pentru bolnavii cronici: „De mai bine de 10 ani nu am mai avut asemenea situatii” Romania ar putea avea de a face cu o posibila criza a medicamentelor in spitale. Declarațiile…

- Directorul executiv al Asociatiei Romane a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM), Dan Zaharescu, a atras atentia ca Romania se confrunta cu o adevarata criza a medicamentelor pentru pacientii cronici din spitale, in conditiile in care unitatile medicale nu au bani sa le cumpere.

- Directorul executiv al Asociatiei Romane a Producatorilor Internationali de Medicamente, Dan Zaharescu, a atras atentia ca Romania se confrunta cu o adevarata criza a medicamentelor pentru pacientii cronici din spitale, in conditiile in care unitatile medicale nu pot achizitiona aceste medicamente pentru…

- Directorul executiv al Asociatiei Romane a Producatorilor Internationali de Medicamente, Dan Zaharescu, a atras atentia ca Romania se confrunta cu o adevarata criza a medicamentelor pentru pacientii cronici din spitale, in conditiile in care unitatile medicale nu pot achizitiona aceste medicamente pentru…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca pachetul pe masuri fiscale pentru care iși va asuma raspunderea in Parlament va fi pus in dezbatere publica in aceasta saptamana. El afirma ca tichetele de masa ar putea fi platite numerar.„Cred ca saptamana aceasta vor fi ridicate pe site-ul Guvernului in transparența.…

- Un proiect pilot care se desfașoara in farmacii pe parcursul verii, scoate in evidența faptul ca riscul de a dezvolta diabet este in creștere in Romania. Proiectul este realizat in cadrul unui parteneriat intre Colegiul Farmaciștilor din Romania, Asociația Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici…

- Peste 20% dintre romanii testați in cadrul unui proiect pilot derulat in farmacii au risc mare sau foarte mare de a dezvolta diabet zaharat in urmatorii 10 ani. Este primul proiect pilot de evaluare a riscului de diabet zaharat derulat in farmaciile din Romania, potrivit Hotnews. Dintre cei evaluați…