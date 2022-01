Au trecut mai bine de doi ani de cand mama lui "Suleyman de Romania" a trecut la cele Sfinte, insa Gazi Demirel nu poate accepta acest lucru. Cantarețul a izbucnit in lacrimi, in direct la Antena Stars, chiar in timp ce vorbea despre cea care i-a dat viața. Iata ce dezvaluiri a facut!