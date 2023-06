Suedia pune presiune pe Erdogan în privința aderării la NATO Ministrul de externe suedez, Tobias Billstrom, a declarat, joi, ca a venit timpul ca Turcia si Ungaria sa ratifice cererea Suediei de aderare la NATO, informeaza Reuters. “Ne-am indeplinit toate angajamentele”, a spus Tobias Billstrom, inaintea unei intalniri informale a ministrilor de externe din statele NATO, ce are loc la Oslo. Este de așteptat ca președintele Erdogan sa-și continue politica externa de forța dupa ce a caștigat un nou mandat de cinci ani. El blocheaza primirea Suediei in NATO pe motiv ca Stockholm gazduiește membri PKK și ca nu și-a indeplinit partea din acordul de anul trecut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

