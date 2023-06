Stiri pe aceeasi tema

- In conditiile in care luptele se intensifica in capitala sudaneza, Khartoum, vicepresedintele Consiliului de Suveranitate - de tranzitie - a declarat pentru BBC ca este imperios necesara facilitarea retragerii trupelor din zonele rezidentiale. Malik Agar a fost desemnat in luna aprilie adjunct al conducatorului…

- Capsula spatiala in care se afla, printre alti membri ai echipajului, si prima femeie astronaut din Arabia Saudita, Rayyanah Barnawi, a andocat pe Statia Spatiala Internationala (IISS), scrie Rador.Rayyanah Barnawi, cercetator pe celule stem, va efectua 20 de experimente focalizate pe celulele stem…

- Armistitiul de sapte zile din Sudan a fost incalcat, desi a intrat in vigoare cu aproape o ora in urma, informeaza Rador.In capitala Khartoum au avut loc atacuri aeriene si confruntari la sol intre armata sudaneza si fortele paramilitare RSF (Forta de Sprijin Rapid), potrivit martorilor oculari.…

- Bombardamentele și atacurile aeriene au lovit duminica parți din capitala Sudanului, fara a se vedea prea multe semne ca facțiunile militare beligerante sunt pregatite sa se retraga dintr-un conflict care dureaza de o luna și care a facut sute de morți, in ciuda negocierilor de incetare a focului din…

- Reprezentanții fortelor armate ale generalului Abdel Fattah al-Burhane si cei ai Fortelor de Sprijin Rapid (RSF) ale generalului Mohamed Hamdane Daglo vor purta discuții, sambata, in Arabia Saudita, au confirmat Riad si Washington intr-o declaratie comuna, transmite AFP, potrivit Agerpres.Statele Unite…

- MAE anunța ca sunt continuate evacuarile din Sudan și activitatea task force-ului interinstituțional convocat in acest scop de ministrul Afacerilor Externe - Bogdan Aurescu, pe 16 aprilie.De trei saptamani au loc in Sudan confruntari intense intre fortele sefului armatei, Abdel Fattah al-Burhan, care…

- Luptele dintre armata si o forta paramilitara rivala continuau, desi vineri fusese anuntata prelungirea cu 72 de ore a unui armistitiu. Blindatele, aviatia si artileria erau in actiune atat la Khartoum, cat si in orasele vecine Bahri si Ombdurman, relateaza Reuters preluata de Agerpres.Armata si gruparea…

- Diplomati si cetateni din SUA, Marea Britanie, Franta si China vor fi evacuati din Sudan pe cale aeriana, in timp ce luptele continua, potrivit unui comunicat al armatei sudaneze, citat de BBC. Seful armatei, Fattah al-Burhan, a fost de acord sa faciliteze si sa asigure evacuarea lor „in urmatoarele…