Condiționarea acordarii subvențiilor pentru pajiști de numarul de animale constituie una dintre principalele modificari pe care le va aduce Planul Național Strategic (PNS), in urmatorii ani, anunța Ministerul Agriculturii. Masura va fi luata in contextul in care suprafața de pajiști pentru care se cere subvenție a crescut, in timp ce efectivul de animale s-a micșorat. In aceasta perioada au loc consultarile privind elaborarea PNS, document care ar urma sa fie elaborat in linii mari in luna februarie, potrivit oficialilor de la Agricultura. Consultarile online cu entitațile publice și private,…