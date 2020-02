Stiri pe aceeasi tema

- Perechea formata din jucatoarele romane de tenis Elena Gabriela Ruse si Jaqueline Cristian a castigat, sambata, titlul in proba de dublu din cadrul turneului ITF de la Andrezieux-Boutheon (Franta), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa de a trecut in finala de cuplul Ekaterine Gorgodze (Georgia)/Raluca…

- Printul Harry si Meghan semneaza cu Netflix dupa ce au renuntat la titlul regal? Au renuntat la titlul regal, iar vietile lui Harry si Meghan sunt pe cale sa se schimbe radical. Cel putin atunci cand vine vorba despre Printul Harry, ceea ce va trai de acum incolo va fi total diferit de tot ce a trait…

- Surse din PMP ne-au confirmat ca Andrei Ciungu este propunerea PMP Argeș pentru funcția de al doilea subprefect al Argeșului. Andrei Ciungu este funcționar public la Prefectura Argeș de 15 ani și jurist la Compartimentul Juridic. A doua numire de subprefect trebuie discutata in sedinta Guvernului.

- Antrenorul Victor Pițurca a vorbit despre plecarea sa de la Universitatea Craiova, fapt oficializat astazi. „Satana“ și-a motivat decizia de a se retrage dupa numai 16 meciuri spunand ca nu a primit susținerea conducerii, mai exact a patronului Mihai Rotaru. „Motivul gestului meu este cel pe care l-a…

- Dupa ce in urma cu cateva saptamani o asociatie de revolutionari a cerut Consiliului Local Lugoj acordarea a nu mai putin de zece titluri de cetatean de onoare pentru tot atatea persoane, acum un alt ONG solicita 14 titluri pentru alti lugojeni. Cele doua solicitari au legatura cu revolutia ce a avut…

- Peste 20 de persoane din judetul Covasna au fost nominalizate pentru titlul „Tanarul intreprinzator al anului”, care va fi decernat la sfarsitul acestei saptamani de catre Asociatia Junior Business Club din Sfantu Gheorghe si Camera de Comert si Industrie Covasna. Presedintele asociatiei, Karacsony…

- Antwerp a trecut de Mechelen, scor 1-0. Jurnaliștii belgieni au fost impresionați de Ladislau Boloni. Antrenorul l-a titularizat pe Mirallas dupa ce s-a certat cu el, iar atacantul l-a rasplatit cu golul victoriei. Dupa eșecul de la Mouscron, 1-3 pe 2 noiembrie, Loți Boloni parea condamnat sa fie demis.…

- Titlul „Napoleon”, biografie in doua volume apartinand lui Emil Ludwig, va fi distribuit in impreuna cu ziarul Adevarul in zilele de luni, 18 si 25 noiembrie, la toate centrele de difuzare a presei. Pachetele ziar si carte vor costa 16,99 lei si se vor putea gasi la chioscuri timp de cate doua saptamani…