- Un fost tragator de elita al armatei americane a impușcat și a ucis patru persoane in Florida, inclusiv o femeie și baiețelul ei de trei luni, aflat in brațele sale. Apoi, barbatul s-a predat poliției, a relatat agenția Reuters . Suspectul, identificat ca Bryan Riley, in varsta de 33 de ani, a omorat…

- Un tragator de elita israelian, Barel Hadaria Shmueli, in varsta de 21 de ani, a murit din cauza unor rani pe care le-a suferit in urma cu noua zile, in tiruri provenind din Fasia Gaza, in timpul unor ciocniri intre manifestanti palestinieni si forte israeliane, a anuntat luni politia, relateaza…

- Doua persoane au suferit arsuri in urma atacului comis marți seara la stația de metrou Shirokane Takanawa din centrul capitalei Japoniei, potrivit Euronews , care citeaza AFP. Poliția locala a anunțat miercuri dimineața ca autorul atacului este in continuare cautat. Incidentul a avut loc chiar in timp…

- Un angajat al Politiei de Frontiera a lovit cu mașina o femeie de 72 de ani și pe nepoata sa de doar opt ani, care se deplasau pe marginea drumului.Incidentul s-a produs in satul Barboieni din raionul Nisporeni.

- Polițiștii Compartimentului Rutier din cadrul Poliției orașului Beclean au intervenit astazi la un accident rutier in Șintereag pe Drumul Național 17. O autoutilitara condusa de un tanar de 22 de ani din Florești, județul Cluj a intrat in coliziune cu remorca tractata de un alt autoturism condus de…

- Patru membri ai unei familii musulmane au fost ucisi si un copil ranit duminica seara intr-un atac "premeditat" de catre un individ care se afla la volanul unei camionete in London, un oras din sudul provinciei Ontario, a anuntat luni politia locala, citata de AFP. Suspectul, Nathanial Veltman,…