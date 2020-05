Stiri pe aceeasi tema

- Chrissy Teigen a promis 200.000 de dolari pentru salvarea „revoluționarilor și criminalilor” care au fost arestați in protestele din SUA generate de moartea americanului de culoare George Floyd, scrie Pagesix.com„Pentru a sarbatori aceste nopți de magie, ma angajez sa donez 100.000 de dolari pentru…

- Agentia de presa Reuters prezinta joi un proiect de ordin executiv al presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, care ar afecta juridic retelele sociale si serviciile de cautare online. Sunt vizate Twitter, Facebook si Google, care in prezent sunt exonerate prin lege de raspundere pentru continutul…

- Presedintele american, Donald Trump, a exclus luni sa renegocieze acordul comercial incheiat cu China, indemnand Beijingul sa isi respecte angajamentele, scrie AFP. Intrebat despre aceasta posibilitate, liderul administratiei de la Washington a raspuns: "Am auzit si eu asta", chinezii…

- Cel mai reputat specialist in boli infectioase din Statele Unite, Dr. Anthony Fauci, a declarat miercuri ca medicamentul antiviral experimental Remdesivir, al companiei de biotehnologie Gilead Sciences, poate deveni tratamentul standard pentru COVID-19, dupa ce rezultatele preliminare ale unui studiu…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat luni ca il va primi, marti, pe guvernatorul democrat al statului New York, Andrew Cuomo, devenit una din figurile luptei impotriva coronavirusului in SUA, noteaza AFP. "Va fi in Biroul Oval marti dupa-amiaza", a declarat Donald Trump care…

- Presedintele american Donald Trump a catalogat, marti, drept "revolta" refuzul unor guvernatori din Partidul Democrat de a permite, în contextul epidemiei, reluarea activitatilor economice în statele pe care le conduc, potrivit Mediafax. Guvernatorul statului New York, Andrew…

- Presedintele american, Donald Trump, a semnat vineri planul de relansare in valoare de 2.000 de miliarde de dolari adoptat de Congres pentru a sprijini prima economie mondiala, sufocata de noul coronavirus, scrie AFP. "Am fost loviti de un dusman invizibil si am fost loviti dur", a declarat…

- Presedintele american, Donald Trump, a semnat vineri planul de relansare in valoare de 2.200 de miliarde de dolari adoptat de Congres pentru a sprijini prima economie mondiala, sufocata de noul coronavirus, scrie AFP."Am fost loviti de un dusman invizibil si am fost loviti dur", a declarat…