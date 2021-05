Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana, care supravegheaza politica comerciala a UE, a anuntat luni ca va suspenda timp de pana la sase luni o crestere planificata a tarifelor de retorsiune. Masurile ar fi adaugat produse americane de la ruj la pantofi sport si ar fi dublat la 50% taxele pe bourbonul american, motociclete…

- Rusia si compania farmaceutica turca Viscoran Ilac au incheiat un acord de cooperare in vederea producerii vaccinului Sputnik V in Turcia, a anuntat luni Fondul rus de investitii directe (RDIF), care detine patentul productiei acestui vaccin anti-COVID-19, informeaza Agerpres . Pana in prezent, Viscoran…

- Magiunul de prune Topoloveni a reusit sa intre pe pietele din 20 de state Foto arhiva Magiunul de prune de Topoloveni a reusit sa intre pe pietele din 20 de state, dupa ce a obtinut certificarea din partea Comisiei Europene cu indicatia geografica protejata. Potrivit unui comunicat, compania…

- Finlanda a fost desemnata, pentru al patrulea an consecutiv, cea mai fericita tara din lume, potrivit unui raport al ONU publicat vineri, la un an dupa ce Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat pandemia de coronavirus, informeaza DPA și CNN, potrivit Agerpres. Expertii au spus ca „nu…

- Dialogul direct la nivel inalt intre China si SUA sub noua administratie a presedintelui american Joe Biden a inceput furtunos joi in Alaska, fiecare dintre parti criticand vehement politicile celeilalte, intr-o imagine rar vizibila a nivelului la care se afla tensiunile bilaterale, comenteaza vineri…

- Dialogul direct la nivel inalt intre China si SUA sub noua administratie a presedintelui american Joe Biden a inceput furtunos joi in Alaska, fiecare dintre parti criticand vehement politicile celeilalte, intr-o imagine rar vizibila a nivelului la care se afla tensiunile bilaterale, comenteaza vineri…

- Statele Unite vor riposta la "agresiunile" comise de China, a avertizat marti, in cursul vizitei in Japonia, secretarul de Stat american, Antony Blinken, pledand pentru contracararea provocarilor generate de Beijing si de Phenian, insa Coreea de Nord a amenintat noua Administratie de la Washington,…

- Secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, a pledat marti pentru legaturi economice si de securitate mai stranse cu Japonia. Seful diplomatiei americane si ministrul apararii, Lloyd Austin, se afla in prima vizita in strainatate de la inceputul mandatului presedintelui Joe Biden; de la Tokyo, ei vor…