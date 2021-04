Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii apararii ai Statelor Unite si Japoniei au convenit, cu prilejul intalnirii desfasurate saptamana trecuta la Tokyo, sa coopereze strans in eventualitatea unor ciocniri militare intre China si Taiwan, a relatat duminica agentia Kyodo, citand mai multe surse guvernamentale, transmite Reuters,…

- Statele Unite doresc sa-si consolideze relatiile cu India în domeniul securitatii, în special în privinta schimbului de informatii si a logisticii, a anuntat sâmbata secretarul american al apararii Lloyd Austin, într-o întrevedere cu ministrul apararii indian Rajnath…

- Lloyd Austin, ministrul american al Apararii, a ales Asia pentru prima sa vizita de o saptamana in strainatate. Sambata, el a declarat ca merge in zona respectiva a planetei pentru a discuta cu aliații Statelor Unite mijloacele de intarire a cooperarii militare in regiune in vedrea crearii unei “descurajari…

- Ministrul israelian al Apararii, Benny Gantz, a declarat luni ca intentioneaza sa dezvolte un "acord special de securitate" cu noii aliati din Golf, care impartasesc aceleasi ingrijorari in legatura cu Iranul, relateaza Reuters. Emiratele Arabe Unite (EAU) si Bahrainul au stabilit relatii oficiale cu…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a discutat telefonic joi cu printul Mohammed bin Salman, mostenitorul tronului Arabiei Saudite, informeaza agentia oficiala de presa SPA, preluata de Reuters. Cu numai cateva zile inainte, Casa Alba comunicase ca presedintele Statelor Unite,…

- Portavionul american USS Theodore Roosevelt a sosit in Marea chinei de Sud cu obiecticul afisat de a promova libertatea navigatiei - un prim exercitiu de rutina dupa instalarea lui Joe Biden la Casa Alba, relateaza AFP. Grupul aeronaval al USS Theodore Roosevelt a sosit sambata in regiune,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a cerut miercuri noul președinte american Joe Biden sa „întareasca alianța” dintre Israel și Statele Unite pentru a face fața „provocarilor comune”, precum „amenințarea” din Iran, potrivit AFP.„Aștept cu…

- Israelul își revizuiește opțiunile militare pentru un posibil conflict cu Iranul, scrie pe prima pagina cel mai citit ziar israelian, potrivit Reuters, informația venind într-un moment în care guvernul lui Benjamin Netanyahu se pregatește de o relație diferita cu administrația Biden…