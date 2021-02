SUA se consultă cu Administraţia Chinei pe tema gestionării dosarului nuclear iranian Administratia Joseph Biden a initiat consultari cu Beijingul pe tema crizei asociate programului nuclear iranian, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul Axios.com. Robert Malley, emisarul special american privind Iranul, a discutat cu un membru al Administratiei de la Beijing despre situatia programului nuclear iranian. Administratia Joseph Biden nu a facut niciun anunt pe aceasta tema, citeaza Mediafax.

"A avut loc un schimb profund de puncte de vedere pe tema programului nuclear iranian", a comunicat Ministerul de Externe de la Beijing. Departamentul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

