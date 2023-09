Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a anuntat joi ca Statele Unite vor livra Ucrainei „importante” mijloace de aparare aeriana, dar presedintele Joe Biden nu doreste sa furnizeze rachete ATACMS cu raza lunga de actiune solicitate de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat in vizita la Washington, relateaza AFP.

- Contraofensiva ucraineana „nu a esuat”, dar drumul spre o victorie definitiva a Kievului in conflict este inca foarte lung, a apreciat seful Statului Major Interarme al SUA, generalul Mark Milley, intr-un interviu. Ucraina a lansat o contraofensiva in iunie pentru eliberarea teritoriilor ocupate de…

- Joe Biden a declarat urgența naționala si cere companiilor sa obtina o notificare guvernamentala prealabila inainte de a investi in alte sectoare tehnologice. Decizia urmareste sa impiedice ca know-how-ul si capitalul american sa contribuie la dezvoltarea unor tehnologii ce ar putea permite Chinei sa…

- Taiosul mesaj de pe Twitter al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, in care liderii NATO sunt criticați pentru modul glacial in care trateaza primirea in alianța a țarii sale macinate de razboi a indignat atat de mult Casa Alba, incat oficialii americani implicați in proces chiar s-au gandit…

- Casa Alba a anunțat, vineri, ca Statele Unite ale Americii urmeaza sa dea Ucrainei, aarmament cu submunitie. Astfel, se trece un prag important prin furnizarea acestui tip de armament Kievului impotriva Rusiei. „Este o decizie dificila. Am amanat-o” o vreme, a declarat presei consilierul in probleme…