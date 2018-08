Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a transmis marți un avertisment pentru toate țarile care au parteneriate economice cu Iranul, dupa ce acesta a semnat luni o ordonanța prin care reimpune sancțiunile contra administrației de la Teheran, relateaza BBC preluat de mediafax. „Oricine face afaceri…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a decis luni dupa-amiaza reintroducerea sancțiunilor impotriva Iranului, printr-o ordonanța executiva, liderul de la Casa Alba denunțand inca o data acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul.

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat luni deschis unui nou acord nuclear cu regimul iranian, confirmand totodata reimpunerea sanctiunilor economice impotriva Teheranului, pe care il acuza de destabilizarea Orientului Mijlociu, relateaza AFP.

- Aceasta luare de pozitie survine la doar cateva zile dupa ce un raport al ONU a concluzionat ca Phenianul nu a renuntat la programele sale nuclear si de rachete balistice, incalcand astfel rezolutiile Natiunilor Unite.La summitul istoric desfasurat in iunie in Singapore, Coreea de Nord…

- Razboiul declaratiilor dintre liderii Statelor Unite si Iranului continua. Escaladarea retoricii vine cu numai trei saptamani inainte ca Statele Unite sa impuna sanctiuni bancare Teheranului.

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat sambata in cadrul summit-ului Organizatiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), care are loc in orasul port Qingdao, estul Chinei, ca doreste sa discute mai mult cu Rusia despre ceea ce el a numit retragerea "ilegala" a SUA din acordul international…