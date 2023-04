Stiri pe aceeasi tema

- Administratia de la Taipei a condamnat vehement, sambata, incursiuni navale chineze in Stramtoarea Taiwan, pe fondul tensiunilor generate de vizita efectuata in Statele Unite de presedintele taiwanez, Tsai Ing-Wen, informeaza agentia Reuters.Ministerul Apararii de la Taipei a anuntat ca noua nave…

- Analiștii de la JPMorgan Chase and Co estimeaza ca „cele mai vulnerabile” banci din Statele Unite au pierdut probabil in jur de un trilion de dolari de anul trecut, majoritatea ieșirilor de capital fiind inregistrate luna aceasta, dupa prabușirea Silicon Valley Bank (SVB), relateaza Reuters.

- Statele Unite au desfasurat un bombardier strategic B-52H pentru un exercitiu aerian comun luni cu aliatul lor Coreea de Sud, intr-o demonstratie de forta impotriva amenintarilor nucleare si cu rachete ale Phenianului, a anuntat Ministerul Apararii de la Seul, transmit Reuters si Yonhap, conform…

- Statele Unite nu cred ca armata rusa va obtine castiguri teritoriale semnificative in razboiul din Ucraina in viitorul apropiat, a declarat marti un oficial al Pentagonului, care a descris evolutia liniei frontului drept un fel de "macinare lenta", un razboi de uzura in care niciuna dintre tabere…

- Statele Unite au salutat anuntul facut de Arabia Saudita referitor la furnizarea de ajutor umanitar Ucrainei in valoare de 400 de milioane de dolari, conform unei declaratii facute luni de purtatorul de cuvant pentru securitate nationala al Casei Albe, John Kirby, informeaza Reuters, citat de Agerpres.…

- Tesla a renuntat la planurile de a produce baterii intregi in Brandenburg, Germania, si va efectua in schimb unele etape de productie in Statele Unite, unde stimulentele fiscale sunt mai favorabile, a declarat marti Ministerul Economiei din Brandenburg, transmite Reuters, citat de news.ro. Fii…

- Demența frontotemporala o degradare neurodegenerativa a creierului care afecteaza lobii temporali frontali și anteriori, inrudita cu boala Alzheimer. La inceput, in funcție de lobul in care se manifesta, afecțiunea poate provoca fie modificari majore ale comportamentului bolnavului, fie ale capacitații…

- Autoritatile sanitare din Statele Unite au autorizat vineri un nou medicament pentru Alzheimer, menit sa reduca declinul cognitiv la pacientii care sufera de aceasta boala neurodegenerativa. Este un tratament mult asteptat, dupa lansarea esuata a unui alt medicament, cu un mecanism similar, in urma…