Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si Canada au anuntat miercuri noi sanctiuni impotriva Belarusului, la trei ani dupa protestele masive care au contestat realegerea presedintelui Aleksandr Lukasenko al carui guvern a calificat drept "acuzatii false" criticile venite din partea Uniunii Europene, informeaza joi AFP, citat…

- Descoperire șocanta! Tanat de 20 de ani din Maramureș, plecat in drumetie catre cabana de vacanta a familiei, gasit spanzurat in padureUn tanar de 20 de ani, care a plecat joi in drumetie catre cabana de vacanta a familieidin judetul Maramures a fost gasit spanzurat in padure. Mai multe echipe de…

- O organizatie rusa cu legaturi cu grupul paramilitar Wagner a difuzat un presupus mesaj din partea liderului acestuia, Evgheni Prigojin, care sustine ca tentativa de lovitura de stat din Niger este o "lupta impotriva colonizatorilor", potrivit AFP, transmite Agerpres.Comunitatea Ofiterilor pentru…

- Un judecator federal american a anulat o politica a acordarii de azil implementata recent de presedintele Biden, aducand o lovitura eforturilor administratiei acestuia de a pune sub control migratia peste granita cu Mexicul, informeaza BBC, potrivit Rador.Judecatorul a afirmat ca politica initiata…

- Lovitura in forta esuata a lui Evgheni Prigojin dezvaluie ”fisuri reale” care-l ating pe presedintele rus Vladimir Putin, apreciaza duminica secretarul de stat american Antony Blinken, relateaza AFP. ”Asta (insurectia armata) a sfidat in mod direct autoritatea lui Putin. Deci, asta ridica intrebari…

- Popularitatea Ducilor de Sussex este in cadere libera. Dupa ce el și soția sa, Meghan Markle, au pierdut contractul cu Spotify, Prințul Harry a primit o noua lovitura de grație. O vedeta a ieșit la atac, exprimandu-și fara nicio ezitare parerea despre fiul cel mic al Regelui Charles al III-lea. Prințul…

- Curtea Suprema a Canadei a validat vineri un acord controversat incheiat cu Statele Unite in 2004, care prevede ca solicitantii de azil trebuie sa isi depuna cererea in prima tara in care ajung, relateaza AFP.

- Farul a devenit campioana in Liga 1, dupa un succes spectaculos cu FCSB, 3-2, in penultima etapa din play-off. Succesul, al doilea din cariera de antrenor al lui Gica Hagi, ii va aduce Farului o suma importanta din drepturile TV. Cele 16 formații din primul eșalon incaseaza un total de 28,5 milioane…