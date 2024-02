Stiri pe aceeasi tema

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta se afla dosarul 4579 118 2022 ce are ca obiect " anulare act administrativ HCL nr. 160 25.07.2019ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 9 iunie 2023 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul de recurs, iar ultima modificare a fost operata…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Iasi, Cristian Adomnitei, a fost achitat in dosarul “Albumul”. In prima instanta el a fost condamnat la 3 ani si doua luni de inchisoare. Decizia de astazi a Curtii de Apel Galati este definitiva. Constantin Mihai vine cu detalii: 7 ani de judecata. In 4 ani,…

- Dosarul in care au fost verificate masurile preventive ale inculpaților din dosarul șpagilor de la Spitalul Județean Mavromati s-a judecat in ședința publica la Tribunalul Suceava, in cursul zilei de ieri, 5 februarie 2024.

- Cazul va fi reanalizat de judecatorii de la Tribunal la data de 16 februarie 2024, de la ora 8.30.Judecatorii Tribunalului Constanta au stabilit primul termen in rejudecarea procesului care vizeaza PUZ ul pentru doua imobile supraetajate pe bulevardul Tomis, pe care intentioneaza sa le ridice compania…

- Decizie fara precedent in SUA. Fostul președinte Donald Trump nu ar putea candida la alegerile prezidențiale.Curtea Suprema din Colorado l-a eliminat marti pe fostul presedinte Donald Trump de pe buletinul de vot din statul Colorado pentru anul 2024, hotarand ca acesta nu este un candidat eligibil…

- Dosarul in care Boureanu a fost achitat s-a terminat definitiv saptamana aceasta, cand Inalta Curte de Casație și Justiție a decis sa respinga cererile formulate de unii dintre inculpați și de procurori.

- Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti a inlocuit masura arestului la domiciliu, dispusa fata de inculpata Pascu Miruna cu masura preventiva a controlului judiciar, pentru o durata de 60 de zile. De asemenea, tot azi, Curtea de Apel a dispus revocarea masurii controlului judiciar, dispusa fata de…

- Cazul ajuns la Curtea de Apel Iasi dupa ce hotararea primei instante fusese atacata in apel.Judecatorii Curtii de Apel din Iasi au inchis definitiv dosarul care vizeaza compania Impex Romcatel Cercetare Proiectare SA, societatea care a intocmit documentele pentru atribuirea contractului de reabilitare…