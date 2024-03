Noua Lege a pensiilor 2024 ii „pedepseste” pe romanii care doresc sa munceasca si „dincolo” de pensie. Practic, mai nou, legislatia interzice cumulul pensiei cu salariul pana la varsta de 70 de ani. „Noua lege a pensiilor instituie, practic, interzicerea cumului pensiei cu salariul pana la varsta de 70 de ani, chiar daca se refera […] The post Lovitura pentru angajatii care doresc sa munceasca si „dincolo” de pensie. Decizie revoltatoare privind cumulul cu salariu first appeared on Ziarul National .