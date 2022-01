Stiri pe aceeasi tema

- Justitia americana a anuntat joi inculparea unor responsabili guvernamentali belarusi acuzati ca au deturnat in 2021 un avion al companiei Ryanair pentru a aresta un jurnalist de opozitie care se afla la bord, noteaza AFP preluat de agerpres. Potrivit unui comunicat al procurorului federal din Manhattan,…

- Budget airline Ryanair announced on Friday that it plans to stop serving Frankfurt Airport, Germany’s busiest, at the end of March and close its base there, according to AP News. Ryanair stated that it is closing its base in Frankfurt and reallocating its five planes there to other airports that have…

- Serviciile de securitate ruse (FSB) au anuntat, joi, ca au arestat trei spioni ucraineni, dintre care unul pregatea un “atac” cu explozibili, pe fondul unei cresteri a tensiunilor intre cele doua tari, relateaza France Presse. FSB nu a precizat in ce regiuni sau la ce data au fost arestati acesti presupusi…

- Șase polițiști din localitatea Darmanești, din județul Bacau, sunt anchetați de procurori pentru ca ar fi luat șpaga de la șoferi ca sa nu ii sancționeze. Potrivit DGA, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau, impreuna cu politistii anticoruptie ai Directiei Generale Anticoruptie, fac cercetari…

- The European Union will toughen sanctions on Belarus on Monday and may extend them to include airlines and others involved in transporting migrants, the EU’s top diplomat said, as the migrant crisis on the Polish border intensifies, according to Reuters. Ahead of an EU foreign ministers’ meeting, Germany’s…

- Negocierile dintre PNL, PSD și UDMR continua, miercuri, cu discutarea programului de guvernare pentru doua dintre cele mai importante capitole, Justiția și Economia. Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat inca de marți ca social-democrații vor introducerea cotei progresive de impozitare, precum și…

- Procurorii de la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis punerea sub acuzare a mai multor persoane in cazul incendiului de la spitalul din Piatra Neamt, intre acestea fiind si doi medici. Aceștia ar fi mințit in legatura cu ingrijirea unor bolnavi in timpul incendiului, care ar fi ramas…