SUA: Oregon, primul stat care a dezincriminat posesia cocainei, heroinei și metamfetaminei O presiune la nivel național pentru relaxarea legilor privind drogurile a facut un pas semnificativ, o data cu votul de marți, alegatorii transformand Oregonul in primul stat care a dezincriminat posesia unor cantitați mici de droguri de strada, cum ar fi cocaina, heroina și metamfetamina. Intre timp, alte cinci state au legalizat marijuana pentru adulți, […] The post SUA: Oregon, primul stat care a dezincriminat posesia cocainei, heroinei și metamfetaminei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Societatii Romane de Epidemiologie, Doina Azoicai (foto), a afimat miercuri ca, desi se vorbeste “foarte mult” despre preventie in domeniul sanatatii si exista si acte normative, “nu se face nimic”, iar consecintele se vad “clar”, relateaza Agerpres. In opinia sa, in materie de preventie…

- Reprezentantii Partidului Ecologist Roman sustin ca este necesara amanarea alegerilor parlamentare pentru data de 14 martie, in condițiile creșterii alarmante a numarului zilnic de infectari. Catalin Ivan, care deschide lista PER la Camera Deputatilor in Iasi a afirmat ca organizarea alegerilor pe…

- Incepand cu 6 decembrie, 465 de parlamentari – 136 senatori și 329 deputați – vor ajunge in noul legislativ al Romaniei. Conform legii alegerilor parlamentare, numarul de mandate din fiecare județ este decis in funcție de populație. Astfel, un deputat reprezinta 73.000 de locuitori, iar un senator 168.000…

- In ziua in care insanța judeca una dintre contestațiile privind validarea in funcție, primarul ales al municipiului Timisoara, Dominic Fritz, scrie pe Facebook despre intalnirile sale cu specialisti din diferite domenii, cu care a discutat despre un plan de combatere a pandemiei de COVID-19, la nivelul…

- Toți elevii și profesorii din București trebuie sa-și schimbe “urgent” parolele de la platformele de invațare online, potrivit unei adrese trimise directorilor de școli din Capitala de catre Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Documentul consultat de Edupedu.ro arata ca masura este necesara…

- Una din cinci masti folosita de catre romani pentru protectia in fata raspandirii virusului SARS-Cov-2 este masca fashion, avertizeaza reprezentantii Asociatiei Pro Consumatori (APC), confrom Agerpres. In acest context, APC atrage atentia Ministerului Sanatatii ca in Romania se vand masti de protectie…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Aproximativ 44.000 din cele 85.000 de persoane testate in landul german Bavaria la revenirea in țara, acum mai bine de o saptamana, inca așteptau miercuri rezultatele investigațiilor. Dintre acestea, 900 sunt depistate pozitiv la testul pentru coronavirus, au…

- Dupa opt luni de pandemie globala, inca masuram efectele doar in cazul deceselor. Cazurile care nu sunt spitalizate sunt denumite simplu „ușoare” și nu sunt urmarite. Recuperarea este definita prin externarea din spital sau testarea negativa a virusului. Sanatatea bolnavilor clasificați „recuperați”…