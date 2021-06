Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anunțat joi ca vor oferi pana la trei milioane de dolari pentru informații cu privire la atacurile care vizeaza interesele sale in Irak, a doua zi dupa ce trei drone au atacat o baza in care staționeaza soldații americani, informeaza Hotnews.ro . Autoritațile irakiene continua sa denunțe…

- CEO-ul grupului, Joseph Blount, a recunoacut ca a autorizat plata unei rascumparari – in valoare de 4,4 milioane de dolari – hackerilor, in urma unui atac informatic, in mai. ”Departamentul Justitiei a localizat si recuperat majoritatea rascumpararii”, a anuntat intr-o conferinta de presa adjuncta secretarului…

- Statele Unite ale Americii au anuntat vineri ca vor acorda Afganistanului ajutor umanitar suplimentar in valoare de peste 266 de milioane de dolari, in cadrul angajamentului "durabil" al Washingtonului fata de aceasta tara, relateaza Reuters. "In timp ce SUA isi retrag fortele militare din…

- In aceasta luna, volumul importurilor de petrol și produse petroliere rusești a crescut de 1,8 ori fața de februarie, pana la 22,938 milioane de barili, care este maximul din iulie 2009. Atunci, Rusia a livrat 23 484 milioane de barili in Statele Unite. Canada a pastrat primul loc, furnizand…

- WhatsApp, una dintre cele mai importante aplicații de mesagerie instantanee de la gigantul social media Facebook, a intentat un proces impotriva guvernului indian. Acesta incearca sa blocheze intrarea in vigoare a reglementarilor care ar obliga forțele aplicației sa-și incalce protecția privind confidențialitatea.…

- Autoritatile turce au arestat un barbat, Mustafa Abdulwahab Mahmoud, nascut in 1999 in Egipt, pe care il acuza de faptul ca este un artificier al gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), cautat de catre Statele Unite, potrivit presei turce, relateaza AFP. Mustafa Abdulwahab Mahmud a fost arestat…

- Autoritațile din Bulgaria au descoperit o tipografie de bani falși in cladirea unei universitați din Sofia. Oamenii legii au confiscat 4 milioane de dolari, 3,6 milioane de euro, dar și zeci de matrițe pentru confecționarea bancnotelor.