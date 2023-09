Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Biden "nu va ezita" sa impuna mai multe sancțiuni Rusiei și Coreei de Nord daca intalnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și dictatorul nord-coreean Kim Jong Un va avea ca rezultat transferuri de arme intre cele doua țari, a anunțat miercuri, 13 septembrie, Departamentul american…

- Administratia presedintelui american Joe Biden a aprobat un transfer militar catre Taiwan in cadrul Programului de finantare militara straina (FMF) utilizat in mod normal pentru statele suverane, conform unei notificari trimise Congresului, informeaza joi Reuters, citat de Agerpres.Notificarea, care…

- Președintele american Joe Biden a semnat miercuri un ordin executiv prin care va fi interzisa orice investiție a companiilor americane in domenii IT sensibile in China și solicita notificarea guvernului pentru alte domenii tehnologice, scrie Reuters.Ordinul autorizeaza Departamentul Trezoreriei sa restricționeze…

- Statele Unite(SUA) sunt foarte ingrijorate de siguranța președintelui demis din Niger, Mohamed Bazoum, a declarat miercuri Departamentul de Stat, dupa ce partidul lui Bazoum a declarat ca el și familia sa sunt reținuți in condiții „crude” și „inumane”, potrivit Reuters. Purtatorul de cuvant al Departamentului…

- Presedinta Ungariei, Katalin Novak, a revocat cetatenia ungara pentru 12 persoane pentru presupusa „incalcare a legilor actuale” in momentul obtinerii documentului, a informat vineri portalul independent Mfor.hu, citat de EFE, conform Agerpres. Decizia, adoptata prin opt decrete semnate, afecteaza persoane…

- Secretarul de stat american Antony Blinken si ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, anunta ca au avut o convorbire telefonica despre summitul NATO din aceasta saptamana si despre campania de contraofensiva a Kievului pentru a recupera teritoriile luate de Rusia, informeaza Reuters. “Am avut…

- Administratia presedintelui Joe Biden nu a autorizat si nici nu a sprijinit intalnirile secrete pe care fosti inalti oficiali americani din domeniul securitatii nationale le-au avut cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov si cu alti oficiali rusi pe tema unor potentiale discutii pentru a pune capat…

- Administratia de la Washington a cerut, joi seara, Iranului sa aplice masuri pentru reducerea tensiunilor, inclusiv prin limitarea activitatilor nucleare, in cadrul eforturilor pentru ajungerea la un acord informal cu Teheranul, in scopul evitarii escaladarii crizei, scrie Mediafax.Washingtonul continua…