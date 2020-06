Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia si manifestatiile provocate de moartea lui George Floyd, un barbat afroamerican asfixiat de un politist alb in timpul arestarii sale, scot in evidenta "discriminarile rasiale endemice" din SUA si din alte tari, a declarat marti Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet,…

- Pandemia si manifestatiile provocate de moartea lui George Floyd, un barbat afroamerican asfixiat de un politist alb in timpul arestarii sale, scot in evidenta "discriminarile rasiale endemice" din SUA si din alte tari, a declarat marti Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet,…

- Fostul presedinte american Barack Obama ii aduce un omagiu lui George Floyd intr-un editorial, in care indeamna la schimbare, subliniind importanta votului local intr-o tara cuprinsa de tulburari civice, potrivit news.ro.”Acest lucru ar trebui sa nu fie normal in America in 2020. Acest lucru…

- Pilotul britanic de Formula 1 Lewis Hamilton acuza tacerea „celor mai mari staruri” ale Formulei 1, competiție „dominata de albi”, dupa moartea lui George Floyd in Statele Unite, care a declansat ample manifestatii care au degenerat in conflicte, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Motiunea simpla intitulata „Democratia romaneasca in deriva. Cu Vela rupta, in timp de pandemie”, formulata de parlamentarii social-democrati impotriva ministrului de Interne, Marcel Vela, este dezbatuta marti in Senat, potrivit Agerpres.

- Vlad Batrincea va sesiza Procuratura Generala despre schemele de contrabanda, in care a fost implicat deputatul Iurie Renița. Renița este persoana, pentru care Vlad Plahotniuc este Președinte. Anume așa se explica faptul ca deputatul Iurie Renița a ieșit cu mai multe atacuri la adresa lui Igor Dodon,…

- Atacurile recente impotriva CCR venite din partea unor lideri politici, jurnaliști, comentatori demonstreaza ca, la 30 de ani de la caderea comunismului, reflexele autocratice sunt inca prezente in societatea...

- Președinte CNS 'Cartel ALFA', Bogdan Hossu, a transmis marți intr-un comunicat de presa ca la Palatul Victoria are statut privilegiat, indiferent de guvernare, o organizație care ar reprezenta in realitate interese straine care nu au nimic de-a face cu interesul național.Citește și: Victor…