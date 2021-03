SUA: Mesaj 'misterios' pe contul de Twitter al Comandamentului american pentru arme nucleare

Stiri pe aceeasi tema

- Un mesaj aparent criptat - compus din semne de punctuatie si o succesiune de litere - postat pe contul de Twitter al Comandamentului strategic al armatei americane (US Strategic Command) a semanat recent confuzie, nestiindu-se daca este vorba de vreun cod nuclear, un atac cibernetic

- Un mesaj aparent criptat - compus din semne de punctuatie si o succesiune de litere - postat pe contul de Twitter al Comandamentului strategic al armatei americane a semanat recent confuzie, nestiindu-se daca este vorba de vreun cod nuclear, un atac cibernetic impotriva Pentagonului sau un complot,…

- Auzim despre viitorul ceas inteligent OnePlus de ceva vreme, dar abia astazi il vedem in sfarșit. Datorita unor zvonuri aparute prin Unbox Therapy pe Twitter, putem vedea ceasul de aproape. Contul oficial de pe Twitter al OnePlus a redistribuit imaginea, deci putem fi siguri ca așa arata cu adevarat…

- Kremlinul a numit luni "interesanta" propunerea celui mai bogat om din lume, Elon Musk, de a discuta cu presedintele rus Vladimir Putin pe reteaua sociala audio Clubhouse, relateaza France Presse. Elon Musk, seful producatorului de vehicule electrice de ultima generatie Tesla si al companiei…

- Fondatorul Microsoft, Bill Gates , a anunțat pe Twitter ca s-a vaccinat anti-Covid. Miliardarul a publicat și o fotografie in care este surprins momentul in care primește prima doza a vaccintului. ”Unul dintre beneficiile de a avea 65 de ani este ca sunt eligibil pentru vaccinul COVID-19. Am primit…

- Twitter a suspendat permanent contul oficial al lui Donald Trump, inca președinte in exercițiu al SUA, pe motiv ca incalca regulile platformei și incita la violența. Facebook și Instagram i-au blocat conturile pe cele doua platforme pe termen nedeterminat. E prima oara cand un politician cu o asemenea…

- Twitter a suspendat vineri permanent contul lui Donald Trump invocand riscurile „incitarii la violenta” din partea presedintelui american, la doua zile dupa ce protestul sustinatorilor sai a degenerat in violente iar cladirea Capitoliului a fost luata cu asalt, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Donald Trump a indemnat zecile de mii de protestatari stranși la Washington sa mearga spre Capitoliu, acolo unde congresmanii americani erau reuniți pentru a valida victoria lui Joe Biden in alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Mesajul președintelui in exercițiu a fost transmis cu puțin timp inainte…