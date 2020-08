Kellyanne Conway, consiliera apropiata a presedintelui american, a anuntat ca va parasi administratia Donald Trump la sfarsitul lunii august, invocand necesitatea de a se dedica familiei, transmit AFP si Reuters. Plecarea lui Kellyanne Conway intr-un moment crucial pentru presedinte il lasa pe acesta fara unul din purtatorii sai de cuvant cei mai pasionati de politicile sale. Conway, consiliera in comunicare in varsta de 53 de ani, a fost alaturi de Trump din prima zi, a fost cel de-a treilea sau manager de campanie in 2016 si unul din cei loiali si vocali aparatori ai miliardarului in aparitiile…