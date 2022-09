Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Presedintele american Joe Biden va prezida joi o reuniune la distanta a aliatilor SUA consacrata Ucrainei, a anuntat un responsabil al Casei Albe care a dorit sa-si pastreze anonimatul, relateaza AFP si Reuters. Reuniunea are drept obiectiv „sublinierea sprijinului continuu pentru Ucraina in…

- Presedintele american Joe Biden va prezida joi o reuniune la distanta a aliatilor SUA consacrata Ucrainei, a anuntat un responsabil al Casei Albe care a dorit sa-si pastreze anonimatul, relateaza AFP si Reuters. Reuniunea are drept obiectiv “sublinierea sprijinului continuu pentru Ucraina in contextul…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a sosit joi intr-o vizita surpriza in Ucraina, prilej cu care va mentiona noua transa de ajutor de 2,7 miliarde de dolari pentru Ucraina si vecinii sai pentru a putea face fata Rusiei, relateaza France Presse. El a sosit in Ucraina in secret, aceasta fiind…

- Sindicatul Unit TAROM (SUT) a demarat actiunea de strangere de semnaturi in vederea declansarii Conflictului colectiv de munca la TAROM, cerinta transmisa deja catre angajator prin consemnarea in procesele verbale ale negocierii, potrivit unui comunicat remis joi Agerpres. „Incepand cu 23.08.2022, in…

- ”Exista o problema fundamentala in raportul cu munca” in Regatul Unit, declara Liz Truss, sefa diplomatiei in Guvernul demisionar al lui Boris Johnson, in aceasta inregistrare publicata de cotidianul The Guardian pe site. ”Daca vrem sa devenim o tara mai bogata si mai prospera, asta trebuie sa se schimbe.…

- Acordul acopera componente ale platformei deschise pentru vehicule electrice (EV) a Volkswagen, numita MEB, care urmeaza sa fie furnizate noii platforme electrice INGLO a Mahindra, au spus companiile. Platforma INGLO, care va fi folosita pe toate vehiculele electrice ale Mahindra, ofera optiuni care…

- Razboi in Ucraina, ziua 141. Negocierile desfasurate la Istanbul intre Ucraina si Rusia pentru deblocarea cerealelor blocate pe pamant ucrainean sunt „o raza de speranta”, afirma secretarul general al ONU. Dar, secretarul de stat american Antony Blinken acuza Moscova ca a stramutat cu forta 1,6 milioane…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a plecat in Bali pentru a participa la reuniunea miniștrilor de Externe diin G20, relateaza The Guardian . Este pentru prima data cand Lavrov se va intalni fața in fața cu omologi din țarile care au impus sancțiuni Rusiei, dupa invadarea Ucrainei. Secretarul…