Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a discutat miercuri cu presedintele Azerbaidjanului Ilham Aliev despre importanta avansarii procesului de pace cu Armenia, subliniind ca “nimic nu justifica o crestere a tensiunilor la granita” cu aceasta tara, potrivit unui comunicat difuzat de Departamentul…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a discutat miercuri cu presedintele Azerbaidjanului Ilham Aliev despre importanta avansarii procesului de pace cu Armenia, subliniind ca "nimic nu justifica o crestere a tensiunilor la granita" cu aceasta tara, potrivit unui comunicat difuzat de Departamentul…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat ca un acord Israel-Hamas este posibil. Totuși, raman de rezolvat probleme „foarte grele”, a mai spus Blinken. Secretarul de stat al SUA a declarat ca un acord privind eliberarea ostaticilor israelieni este inca posibil, dar exista probleme „foarte…

- Secretarul de stat american Antony Blinken va intreprinde saptamana viitoare un turneu in Africa Subsahariana pentru prima oara in ultimele zece luni, a anuntat joi Departamentul de Stat, intr o tentativa de a contracara influenta tot mai mare a Rusiei si Chinei pe acest continent, relateaza AFP. Secretarul…

- Secretarul de stat american Antony Blinken va intreprinde saptamana viitoare un turneu in Africa Subsahariana pentru prima oara in ultimele zece luni, a anuntat joi Departamentul de Stat, intr-o tentativa de a contracara influenta tot mai mare a Rusiei si Chinei pe acest continent, relateaza AFP.

- Secretarul de stat american Antony Blinken a indemnat marți Israelul sa „inceteze sa ia masuri care submineaza capacitatea palestinienilor de a se autoguverna in mod eficient”, potrivit AFP. ”Israelul trebuie sa fie un partener al responsabililor palestinieni dornici sa-si conduca poporul sa traiasca…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a declarat ca exista un „interes clar” in continuarea relatiilor cu Israelul dupa discutiile din Arabia Saudita, ca parte a unui turneu in regiune care sa reduca tensiunile din Orientul Mijlociu

- Liderul gruparii teroriste Hamas, Ismail Haniyeh, a lansat un apel catre seful diplomatiei americane, Antony Blinken, – aflat in turneu in Orientul Mijlociu pentru a patra oara din 7 octombrie – indemnandu-l sa se concentreze asupra „incheierii” ofensivei israeliene in Fasia Gaza.„Noi speram ca el sa…