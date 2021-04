Printul Harry si sotia sa Meghan Markle au adus un omagiu printului Philip, care a incetat din viata vineri, pe site-ul organizatiei lor Archewell, in timp ce speculatiile curg in privinta participarii cuplului la inmormantarea din Marea Britanie, transmite AFP. Pe un fundal intunecat, un singur mesaj in relief, scris cu litere albe: "In memoria Altetei Sale Regale, Ducele de Edinburgh, 1921-2021", a fost afisat pe site-ul web al Archewell, organizatia de caritate si de productie audiovizuala fondata de cuplu anul trecut. "Va multumim pentru devotament ... ne veti lipsi foarte mult" se arata in…