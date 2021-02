Stiri pe aceeasi tema

- Doi dintre cei mai puternici și influenți guvernatori democrați din Statele Unite, Andrew Cuomo (New York) și Gavin Newsom (Califonia), sunt supuși in prezent unui tir de critici din cauza modului in care au gestionat pandemia de coronavirus, in condițiile in care statele pe care le conduc au inregistrat…

- Google a suspendat vineri serviciul de rețele sociale Parler din magazinul sau de aplicații, din cauza unor postari care incita la violența și cerand moderarea conținutului aplicației preferata de mulți susținatori ai președintelui american Donald Trump, anunța Reuters preluat de mediafax. Apple…

- Cea mai mare banca din Germania a fost de acord cu plata ca parte a unui acord cu Departamentul de Justitie (DOJ) al SUA, anuntat, vineri, de o curte federala din Brooklyn. Deutsche Bank rezolva, de asemenea, acuzatiile civile aferente, aduse de Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC),…

- Democratul Chuck Schumer i-a cerut republicanului Mike Pence sa invoce cel de-al 25-lea amendament din Constitutie, care permite vicepresedintelui si unei majoritati a cabinetului sa-l declare pe presedinte \"\"INAPT\"\" pentru indeplinirea atributiilor si sa-l indeparteze de la putere, potrivit Agerpres."Daca…

- Departamentul de Stat american a aprobat vanzarea potentiala a 3.000 de bombe inteligente catre Arabia Saudita, contract care se ridica la 290 de milioane de dolari, a anuntat marti Pentagonul, transmite Reuters. Decizia survine in ultimele zile ale mandatului presedintelui Donald Trump. Presedintele…

- Belarusul interzice iesirea din tara pe cale terestra - incepand de la 20 decembrie -, din cauza pandemie covid-19, o masura denuntata de opozitie drept o continuare deghizata a reprimarii care o vizeaza, relateaza AFP potrivit Agerpres. Guvernul acestei foste republici sovietice anunta joi…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a facut aluzie marti ca ar putea candida din nou la presedintia SUA in 2024, afirmand in fata invitatilor la o receptie privata la Casa Alba ca, daca actiunile de contestare a rezultatului votului esueaza anul acesta, "ne vedem peste patru ani", relateaza…

- Rudolph Giuliani, avocatul președintelui Donald Trump, a discutat saptamâna trecuta cu liderul de la Casa Alba despre posibilitatea unei ”grațieri preventive”, potrivit New York Times, care citeaza doua surse anonime, scrie The Guardian.Nu este clar pentru ce infracțiuni federale…