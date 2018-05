Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au facut apel la o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite, in urma rachetelor lansate din Fasia Gaza catre obiective militare ale Israelului, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Armata israeliana a anuntat miercuri ca a lovit in cursul noptii inca 25 de obiective militare ale Hamas din fasia Gaza, transmite AFP. Raidurile aeriene au fost lansate dupa tiruri de rachete si mortiere ale militantilor palestinieni asupra teritoriului Israelului.Printre tinte s-au aflat…

- Consiliul de Securitate al ONU se reuneste marti, la o zi dupa violente sangeroase la bariera de securitate cu Fasia Gaza, unde militari israelieni au omorat aproape 60 de palestinieni, printre care și un bebeluș de doar cateva luni, in confruntari si manifestatii contra inaugurarii Ambasadei Statelor…

- Consiliul de Securitate al ONU se reuneste marti, la o zi dupa violente sangeroase la bariera de securitate cu Fasia Gaza, unde militari israelieni au omorat aproape 60 de palestinieni in confruntari si manifestatii contra inaugurarii Ambasadei Statelor la Ierusalim, relateaza AFP conform News.ro .…

- Statele Unite estimeaza ca liderul sirian Bashar al-Assad a folosit armament chimic de cel putin 50 de ori de la inceputul conflictului din Siria, a declarat vineri ambasadoarea SUA la ONU, Nikki Haley, transmit Reuters si dpa. "Cea mai recenta utilizare de catre Al-Assad a gazului toxic impotriva…

- Un cetatean francez care lucreaza la consulatul Frantei in Ierusalim a fost adus in fata unui tribunal in Israel fiind suspectat ca a furnizat ilegal arme palestinienilor, scrie The Guardian. Shin Bet, agentia de securitate interna a Israelului, l-a identificat pe suspectul in varsta de 23 de ani…

- Generalul Valeri Gherasimov, seful Statului Major al armatei ruse, a afirmat marti, in cursul unei reuniuni desfasurate in Moscova, ca Rusia are "informatii credibile" ca Statele Unite pregatesc "inscenarea" unui atac cu arme chimice in suburbia Ghuta de Est pentru a-l atribui Administratiei Bashar…

- Statele Unite se pregatesc de un nou bombardament asupra Siriei, anunțul fiind facut in mod oficial. "Nu aceasta este calea pe care o preferam, dar este o cale pe care am demonstrat ca o putem urma si suntem pregatiti sa o urmam din nou", a declarat luni dupa-amiaza ambasadorul SUA, Nikki Haley, in…