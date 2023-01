Stiri pe aceeasi tema

Un tanar de 20 de ani din Navodari a murit, sambata seara, intr-un accident de munca in incinta Rompetrol, pe o rampa automata operata de Midia Marine Terminal, iar Inspectoratul Teritorial de Munca din Constanta a deschis o ancheta pentru a stabili imprejurarile in care s-a produs evenimentul.

Cel putin noua persoane si-au pierdut viata in urma ciocnirilor de langa aeroportul Juliaca, din sudul statului Peru, a anuntat, luni, biroul ombudsmanului din Peru, transmite Rador.

Dezvoltatorul de rachete "Kalibr", directorul științific al concernului de aparare aerospațiala "Almaz-Antey", Pavel Kamnev, a murit la varsta de 86 de ani, a anuntat, luni, serviciul de presa al concernului, transmite TASS, relateaza Rador.

Un tanar in varsta de 28 de ani a decedat joi seara, in urma unui stop cardio-respirator, la una din fabricile din Zona Industriala Vest din municipiul Sibiu, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Andreea Stefan.

Un tanar a murit iar alti doi au fost grav raniti in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce un autoturism a fost scapat de sub control, a lovit doi pietoni si apoi a ricosat in alte 3 masini, informeaza news.ro.

Tragedie in primele ore din ziua de 1 Decembrie! Un tanar de 19 ani a murit, dupa ce a intrat cu mașina intr-o depașire riscanta.

Ministrul justitiei din Turcia, Bekir Bozdag, a declarat ca autoritatile turce cred ca o femeie este autoarea incidentului petrecut duminica la Istanbul, unde sase persoane si-au pierdut viata si alte 81 au fost ranite dupa o puternica explozie produsa pe o strada aglomerata, anunța Rador.

Fostul premier pakistanez, Imran Khan, este spitalizat in Lahore și se afla in stare stabila, dupa ce a fost impușcat in picior in timpul unei manifestații antiguvernamentale, informeaza BBC, citat de Rador.