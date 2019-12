SUA dorește plăcuțe de înmatriculare electronice pentru dronele civile Autoritațile de reglementare din Statele Unite au propus joi ca proprietarii de drone sa fie obligați sa își doteze aparatele cu placuțe de înmatriculare electronice pentru a putea garanta mai bine siguranța spațiului aerian, informeaza AFP.



Administrația Aviației Federale Americane (FAA) și alte agenții federale planuiesc astfel sa identifice mai ușor potențiale amenințari și sa poata lua masuri rapide pentru contracararea acestora. În mod special acestea doresc sa previna activitațile de contrabanda, traficul de droguri și substanțe periculoase, activitațile de spionaj… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

