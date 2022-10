Stiri pe aceeasi tema

- Armata americana trebuie sa fie pregatita sa raspunda unei potentiale invazii a Taiwanului de catre Beijing inca din acest an, a avertizat miercuri un amiral, semn al unei ingrijorari tot mai mari in legatura cu intentiile Chinei fata de insula, relateaza AFP, citata de Agerpres. Amiralul Michael Gilday,…

- Forbes estimeaza ca atacul cu rachete derulat luni in Ucraina a costat Moscova intre 400 și 700 de milioane de dolari. Atacul care a vizat marile orașe ucrainene s-a soldat cu peste 19 morți și 105 raniți. Se crede ca au fost lansate 84 de rachete de croaziera și 24 de drone, rapoartele sugerand ca…

- Mai multe rachete rusești au lovit, luni dimineața, capitala ucraineana Kiev. Imagini cu rachetele rusești lovind ținte civile in Kiev au devenit virale pe rețelele de socializare. Armata ucraineana a acuzat, luni, Rusia ca a tras 75 de rachete, iar presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat…

- Serviciile secrete americane considera ca Moscova cumpara muniție pentru artilerie din Coreea de Nord, a relatat New York Times. Informația vine in contextul in care recent s-a aflat și ca armata rusa a inceput sa foloseasca drone de fabricație iraniana, transmite Reuters. Oficiali guvernamentali americani…

- Un videoclip in care se vad sistemele rusesti de rachete cu lansare multipla care sunt lansate de la locul centralei nucleare Zaporojie a fost publicat de Insider, relateaza News.ro. Imaginile, realizate in noaptea de vineri spre sambata, arata lansatoarele de rachete aproape de centrala. Se pare ca…

- Rusia va raspunde „in mod adecvat” deciziei Bucurestiului de a declara persona non grata un angajat al ambasadei Rusiei, a comentat reprezentanta oficiala a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, conform declaratiilor difuzate sambata si citate de agentia oficiala de presa TASS. „Desigur, vom…

- Fragmente desprinse din cea mai mare si mai puternica racheta spatiala a Chinei, lansata recent pe orbita, sunt asteptate sa cada pe Terra in acest weekend in urma unei reintrari necontrolate in atmosfera Pamantului. Guvernul de la Beijing, care va monitoriza cu mare atentie aceste deseuri spatiale,…