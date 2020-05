Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul democrat la Casa Alba Joe Biden a condamnat duminica violentele care au izbucnit pe teritoriul Statelor Unite pentru a protesta impotriva mortii barbatului de culoare George Floyd, considerand in acelasi timp ca americanii au dreptul sa demonstreze impotriva brutalitatii politiei, relateaza…

- Candidatul democrat la Casa Alba Joe Biden a condamnat, duminica, violentele care au izbucnit de-a lungul tarii ca urmare a decesului lui George Floyd, afirmand ca americanii au dreptul sa protesteze contra burtalitatii Politiei, scrie AFP, potrivit news.ro."A manifesta contra unei asemenea…

- Google amana lansarea Android 11, pe fondul protestelor din SUAGoogle a declarat, sambata, ca a amanat prezentarea sistemului de operare Android 11, planificata saptamana viitoare, pe fondul protestelor și tulburarilor din Statele Unite, anunța Reuters, potrivit MEDIAFAX.

- Mai multe mii de persoane au manifestat pasnic sambata la Toronto pentru a denunta violentele politiei si rasismul, in Statele Unite ca si in Canada, a constatat un jurnalist al agentiei France Presse, potrivit Agerpres. Manifestatia a fost organizata in urma decesului unei tinere de culoare miercuri…

- Proteste violente au loc in zeci de orase din Statele Unite, dupa moartea lui George Floyd. Cazul barbatului de culoare care si-a pierdut viata in timp ce era imobilizat brutal de agenti de politie din Minneapolis, Minnesota a strarnit reactii puternice, scrie Mediafax.In urma confruntarlor…

- Protestele violente din Statele Unite intra intr-o noua etapa. Un grup de manifestanți s-a adunat in fața Casei Albe peste noapte și au intrat in altercații violente cu membri ai Secret Service, agenția care este insarcinata cu protecția președintelui, relateaza CNN. Washington DC este unul dintre cele…

- Sute de persoane au demonstrat vineri seara in fata Casei Albe pentru a-si exprima furia dupa ce George Floyd, un afro-american de 46 de ani, a murit din cauza modului in care a fost tratat de politie, informeaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump i-a trimis o scrisoare liderului nord-coreean Kim Jong Un pentru a-i propune sa dezvolte legaturi intre cele doua tari, oferind ajutorul Washingtonului in lupta impotriva noului coronavirus, a afirmat sambata agentia de presa oficiala a Phenianului, KCNA, potrivit…