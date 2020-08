Stiri pe aceeasi tema

- Timp de patru zile, Partidul Democrat a promovat mesajul ca presedintele republican Donald Trump este nu doar o amenintare pentru democratia americana, ci si un lider haotic si antipatic, care a dat un raspuns de mantuiala la pandemia de coronavirus si a lasat milioane de oameni fara locuri de munca,…

- Donald Trump, a promis ca va crea 10 milioane de locuri de munca in 10 luni, in parte prin crearea de credite fiscale pentru companiile americane care muta instalațiile de fabricație in SUA din China. „Vom crea credite fiscale pentru companiile care aduc locuri de munca din China in America”, a declarat…

- ”Vom face investitii istorice”, a dat asigurari candidatul democrat la Casa Alba, care se vrea campionul luptei impotriva modificarilor climatice in vederea obtinerii unui victorii contra lui Donald Trump in alegerile de la 3 noiembrie. Atunci cand miliardarul republican ”se gandeste la modificarile…

- Joe Biden a promis joi sa injecteze 700 de miliarde de dolari pentru a revigora producția americana dupa criza coronavirusului, un plan care va concura programul economic al lui Donald Trump, adversarul sau la alegerile prezidențiale din noiembrie, potrivit AFP.Candidatul democrat la Casa Alba,…

- Romania poate solicita la Bruxelles fonduri pentru sprijinirea angajatilor afectati de pandemie, banii fiind alocati in acest scop la initiativa eurodeputatului Victor Negrescu. Europarlamentarul PSD a sustinut si a obtinut posibilitatea ca somerii si angajatii independenti ale caror locuri de munca…

- SC SERVICE TOP AGRO SRL angajeaza: – șofer profesionist – șofer pentru automacara ( cu atestat ) – muncitori pentru depozit materiale de construcții in comuna Calinești Tel.: 0745.056.624

- Ministrul Finantelor a afirmat, luni seara, la Romania TV, ca este o sarcina foarte grea pentru Guvern sa le asigure un loc de munca in Romania. „In ultima perioada au venit in Romania aproape un milion de romani care lucrau in alte tari. Este o provocare pentru acest guvern de a crea locuri de munca…