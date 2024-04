Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite și aliații lor cred ca sunt iminente atacuri majore cu rachete sau drone din partea Iranului sau prin proxy impotriva unor ținte militare și guvernamentale din Israel, scrie Bloomberg, citand surse familiarizate cu informațiile, care au cerut sa ramana anonime. Potențialul atac ar putea…

- Ministrul de externe al Iranului, Hossein Amir-Abdollahian, a acuzat luni Statele Unite ca au aprobat o lovitura mortala atribuita Israelului care a distrus recent consulatul Iranului la Damasc, la scurt timp dupa inaugurarea unui nou consulat in capitala Siriei. Raidul a distrus consulatul iranian…

- Statele Unite sunt in alerta maxima și se pregatesc pentru un posibil atac al Iranului care sa vizeze activele israeliene sau americane din Orientul Mijlociu, ca raspuns la atacul Israelului asupra ambasadei Iranului din Siria, a declarat vineri un oficial american.

- Statele Unite au autorizat in ultimele zile transferul de bombe si avioane de lupta in valoare de miliarde de dolari catre Israel, chiar daca public isi exprima ingrijorarea cu privire la o ofensiva militara israeliana anticipata la Rafah, relateaza vineri cotidianul Washington Post citat de Reuters,…

- Statele Unite ale Americii vor adopta vineri o serie de„sanctiuni majore" impotriva Moscovei in urma morții in inchisoare al opozantului rus Aleksei Navalnii, a anuntat marti Casa Alba, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Teheranul a anuntat marti, 13 februarie, ca a lansat pentru prima data rachete balistice cu raza lunga de actiune de pe o nava de razboi, o noua etapa in dezvoltarea programului sau militar, informeaza Agerpres preluand AFP.O nava a Corpului Garzilor Revolutionare, armata ideologica a puterii iraniene,…

- Compania britanica de securitate maritima Ambrey a anunțat, joi, ca o racheta trasa din Yemen a lovit o nava comerciala, a anuntat joi dupa ce rebelii houthi au revendicat atacul asupra unei nave americane, relateaza AFP, citata de Agerpres."Potrivit informatiilor noastre, o nava comerciala a fost vizata…

- China a cerut tuturor parților relevante sa asigure trecerea in siguranța a navelor comerciale in Marea Roșie, in condițiile in care atacurile rebelilor houthi continua sa perturbe transportul mondial. Financial Times, bazandu-se pe surse acoperite de anonimat, susține ca SUA, care a efectuat o a cincea…