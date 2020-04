Stiri pe aceeasi tema

- Noul coronavirus a ucis un numar record de 884 de persoane in Statele Unite in ultimele 24 de ore, potrivit bilantului prezentat miercuri seara de Universitatea Johns Hopkins, noteaza AFP. Aceasta crestere rapida ridica la 5.119 de decese bilantul total in intreaga tara de la declansarea pandemiei.

- Bilantul pandemiei de coronavirus a ajuns la 45.371 de morti pe plan global, unde s-au inregistrat pana in prezent peste 900.000 de cazuri de infectare, cele mai multe in Statele Unite, scrie Mediafax.Bilantul pandemic este in prezent de 45.371 de morti pe plan mondial, unde s-au inregistrat…

- Numarul deceselor cauzate de epidemia noului coronavirus in Statele Unite a trecut pragul de 4.000, dublandu-se in doua zile, a anuntat, miercuri, Universitatea Johns Hopkins. relateaza AFP preluata de news.ro. In total, 4.076 de decese cauzate de covid-19 au fost inregistrate, pana miercuri, de la…

- Președintele Donald Trump a spus marți seara ca urmeaza doua saptamani extrem de dificile pentru Statele Unite. „Suntem in razboi cu un virus mortal. Vreau ca fiecare american sa fie pregatit pentru zilele grele care urmeaza. Ne asteapta doua saptamani foarte dificile,” a spus presedintele Donald Trump.…

- Noul coronavirus a ucis un numar record de 865 de persoane in Statele Unite in termen de 24 de ore, potrivit bilantului anuntat marti seara de Universitatea Johns Hopkins, scrie AFP preluat de agerpres.Vezi și: Decizia care ar putea REVOLUȚIONA modul de diagnosticare a persoanelor cu COVID-19:…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 3.177 de morti in Statele Unite, unde se inregistreaza peste 164.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.Cel putin 3.177 de persoane au murit din cauza coronavirusului pe teritoriul SUA, unde au fost confirmate pana acum 164.665 cazuri de…

- Bilantul pandemiei de coronavirus a ajuns la 26.965 morti pe plan global, unde s-au inregistrat pana in prezent peste 590.000 de cazuri de infectare, cele mai multe in Statele Unite.Bilantul pandemic este in prezent de 26.965 morti pe plan mondial, unde se inregistreaza 590.628 de cazuri de…

- Bilantul pandemiei a depasit nivelul de 16.000 de morti la nivel mondial si se inregistreaza peste 367.000 de cazuri de coronavirus, conform cifrelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins (SUA).Bilantul pandemiei a ajuns la 16.113 morti pe plan global, inregistrandu-se 367.457 de cazuri…