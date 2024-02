Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan, in varsta de 51, nu uita și nu iarta. Impresara l-a desființat pe Laurențiu Reghecampf chiar in prima ediție a reality show-ului ei de la Antena Stars, „Anamaria Prodan. Punct și de la capat”. In 2022, Anamaria Prodan se desparțea cu scandal de Laurențiu Reghecampf, dupa ce antrenorul…

- Prodanca. Punct si de la capat. Dupa ani intregi in care și-a dedicat viața fotbalului, Anamaria Prodan și-a descoperit o noua pasiune. Vedeta este fascinata de box, sportul pe care il practica și iubitul ei. Ronald Gavril este campion și face performanța in Statele Unite ale Americii.

- Anamaria Prodan bifeaza inca o dorința implinita la inceput de an. Impresara iși face debutul pe marele ecran in comedia Complotul bonelor, regizata de Iura Luncașu. Luni seara, la Cinema City din Park Lake a avut loc prima proiecție VIP a producției distribuita de Vertical Entertainment din 9 februarie…

- Anamaria Prodan iubește din nou. Vedeta nu s-a mai ascuns și a facut publice pozele cu noul ei iubit, boxerul roman Ronald Gavril.Pugilistul și impresara nu au confirmat inca oficial relația, insa cei doi au aparut impreuna in mai multe fotografii distribuite de ei și de prieteni, petrecand revelionul…

- Ronald Gavril, in varsta de 37 de ani, a postat prima fotografie cu Anamaria Prodan pe rețelele de socializare. Recent s-a speculat ca impresara și boxerul roman ar forma un cuplu. Anamaria Prodan și-a petrecut Revelionul in Statele Unite ale Americii alaturi de copiii ei, dar și de Ronald Gavril, boxerul…

- Anamaria Prodan, in varsta de 51 de ani, are o mare dorința, pentru care a facut deja demersuri. Impresara vrea sa devina bunica cat mai repede și deja a cumparat o parte de garderoba pentru nepotul sau nepoata ei.„Abia aștept sa am nepoți. Sa ii vad eu pe ei cum alearga prin casa, cum fac toate tampeniile…

- Anamaria Prodan (50 de ani) s-a desparțit de Laurențiu Reghecampf, care este acum intr-o relație cu Corina Caciuc. Ea va naște anul viitor al doilea copil al cuplului. Impresara a repostat pe Instagram Story un video cu Gigi Becali, in care patronul FCSB vorbește despre casatorii și relații: „Bai nebunule,…