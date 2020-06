Stiri pe aceeasi tema

- Cincizeci si sapte de politisti din Buffalo, New York, si-au dat demisia, vineri, din trupele speciale de interventie dupa ce doi colegi de-ai lor au fost suspendati pentru ca au impins un barbat de 75 de ani in timpul unui protest, scrie CNN, conform Hotnews. Pe de alta parte, demonstrațiile declanșate…

