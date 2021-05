Miliardarul Bill Gates si sotia sa, Melinda Gates, au anuntat luni intr-o declaratie comuna ca au luat decizia de a pune capat casniciei lor, informeaza Reuters si dpa. "Dupa multa gandire si multa munca in relatia noastra, am luat decizia de a pune capat casatoriei", au afirmat cei doi filantropi intr-o declaratie postata pe contul de Twitter al lui Bill Gates. pic.twitter.com/padmHSgWGc— Bill Gates (@BillGates) May 3, 2021 "Nu mai credem ca putem creste impreuna ca un cuplu in urmatoarea faza a vietii noastre. Cerem spatiu si intimitate pentru familia noastra, pe masura ce incepem sa…