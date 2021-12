SUA: Biden insultat în cursul unui apel telefonic de Crăciun Presedintele american, Joe Biden, a fost insultat in cursul unei apel telefonic in cadrul sarbatorilor de Craciun, cand un tata a folosit o expresie codata populara printre partizanii fostului presedinte Donald Trump, noteaza AFP, citat de Agerpres. Presedintele si sotia sa Jill au respectat traditia de a discuta cu cateva persoane care apeleaza la o linie telefonica pentru a urma traseul lui Mos Craciun, gestionat din 1955 de Comandamentul Nord-American de Aparare Aerospatiala (North American Aerospace Defense Command, NORAD). In videoconferinta de la Casa Alba, ei au fost pusi in legatura cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

