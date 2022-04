SUA, autosuficiente energetic? Companiile petroliere au realizat profituri de aproximativ 3 miliarde de euro in Europa, de la inceputul razboiului din Ucraina, arata un raport publicat de Greenpeace, adus in atenție de EUObserver. Unii dintre analiști au observat insa ceva anume: „Privind la cele trei mari blocuri economice mondiale, constatam ca doar SUA sunt autosuficiente energetic, in timp ce Uniunea Europeana importa 58% din energia pe care o consuma”, menționeaza Jornal Economico. Potrivit aceleiași publicații, China importa doar 19% din total, chiar daca este cel mai mare producator mondial de energie primara, iar din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

