SUA aprobă sprijin în valoare de 300 de milioane de dolari pentru sistemele tactice din Taiwan Departamentul de Stat al Statelor Unite a aprobat vanzarea de echipamente in valoare de 300 de milioane de dolari destinate menținerii sistemelor de informații tactice ale Taiwanului, a anunțat Pentagonul vineri, marcand cel mai recent sprijin al SUA pentru apararea insulei. Statele Unite sunt legal obligate sa furnizeze Taiwanului , teritoriu revendicat de China, mijloacele de aparare necesare. Vanzarile de arme reprezinta adesea o sursa frecventa de tensiune intre Washington și Beijing. Agenția pentru Cooperare in Domeniul Securitații Apararii a Pentagonului a declarat ca vanzarea este destinata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat american a aprobat vanzarea a 263 de rachete antitanc Javelin catre Romania, in cadrul unui contract estimat la 80 de milioane de dolari. Anunțul a fost facut marți de Agenția de Cooperare in domeniile Apararii și Securitații (The Defense Security Cooperation Agency) din SUA care…

- Presedintele american Joe Biden a afirmat marti ca obiectivul sau in timpul intrevederii pe care o va avea cu omologul sau chinez Xi Jinping in aceasta saptamana va fi reluarea comunicarii normale intre Washington si Beijing, inclusiv a contactelor la nivel militar, relateaza

- Departamentul de Stat al SUA a aprobat o potentiala vanzare de tancuri de lupta principale M1A2 Abrams catre Romania pentru o suma estimata la 2,53 miliarde de dolari, a anuntat joi Pentagonul. Agentia de Cooperare in domeniul Securitatii Apararii (DSCA) a emis certificatul necesar prin care notifica…

- Administrația de la Beijing a anunțat un plan de reducere a emisiilor de metan, inclusiv prin intensificarea monitorizarii, in cadrul acțiunilor internaționale de atenuare a efectelor modificarilor climatice. Ministerul chinez al Ecologiei și Mediului a anunțat, marți, utilizarea noilor tehnologii pentru…

- Un diplomat israelian din China a fost injunghiat, vineri, intr-un presupus atac terorist, relateaza site-ul i24news.tv .Diplomatul, care lucra in ambasada Israelului la Beijing, a fost atacat intr-o zona nu foarte aproape de ambasada.???? A diplomat at Israel’s embassy in China has been attacked and…

- Presedintele chinez Xi Jinping a descris luni relatiile dintre Beijing si Washington ca fiind decisive pentru "viitorul umanitatii", in timpul unei vizite in China a unor senatori americani, in cadrul apropierii diplomatice intre cele doua mari puteri, relateaza AFP. "Relatiile dintre China si Statele…

- Fostul presedinte american Donald Trump le-a cerut miercuri noaptea colegilor sai republicani din Congresul SUA sa blocheze activitatea guvernului prin neaprobarea cheltuielilor bugetare, transmite Reuters.Agentia apreciaza ca manevra este o incercare fara sanse de succes a lui Trump de a scapa de…