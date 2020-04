Stiri pe aceeasi tema

- Șeful diplomației americane, Mike Pompeo, a declarat, marți, ca Statele Unite ale Americii (SUA) vor "sa schimbe radical" functionarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), pe care o critica vehement pentru modul in care a gestionat inceputul pandemiei de COVID-19. Declarațiile lui Pompeo vin la…

- SUA vor "sa schimbe radical" functionarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), pe care o critica vehement pentru modul in care a gestionat inceputul pandemiei de COVID-19, a declarat marti seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, citat de AFP. OMS "nu a facut ceea ce trebuia sa faca…

- Donald Trump a cerut vineri sustinerea Italiei in lupta impotriva noului coronavirus, ordonand acordarea de servicii medicale, ajutoare umanitare si alte forme de asistenta. Pe de alta parte, presedintele american a declarat ca va face un anunt legat de finantarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).

- Administratia lui Donald Trump - care poarta o ofensiva impotriva Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) - s-a livrat unui adevarat rechizitoriu, prin care acuza institutia de faptul ca a neglijat informatii-cheie cu privire la noul coronavirus provenind din Taiwan si ca astfel a ”privilegiat politica…

- „Administrația Trump construiește o cortina de fum pentru a ascunde gestionarea improvizata și neregulata a pandemiei din Statele Unite” Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, s-a adresat printr-o scrisoare , direct „poporului american”, denunțand intențiile agresive ale administrației Trump și dand…

- Autoritatea Bancara Europeana (EBA) le-a cerut miercuri procesatorilor de plati sa faca mai usoara pentru clienti plata contactless, pentru a ajuta la reducerea riscului de a contacta noul coronavirus, transmite Reuters.In urma recomandarilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), EBA a…

- Circa 3,4% dintre persoanele confirmate cu COVID-19 au decedat, o rata de mortalitate cu mult peste cea a gripei sezoniere, care este de sub 1%, dar noul coronavirus poate fi tinut sub control, a declarat marti directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), potrivit Reuters, potrivit Agerpres.Citește…

- Oamenii de știința din Australia au devenit primii care au recreat noul tip de coronavirus in afara Chinei și au informat ca aceasta este „o reușita semnificativa” in lupta impotriva virusului, informeaza BBC.Descoperirea va fi comunicata Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), in speranța…