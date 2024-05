Stiri pe aceeasi tema

- O ofensiva terestra a armatei israeliene asupra orasului Rafah, in sudul Fasiei Gaza, "ar putea duce la o baie de sange", a avertizat vineri, pe reteaua de socializare X, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Statele Unite si-au reafirmat, luni, ferm opozitia fata de orice operatiune majora israeliana la Rafah, in sudul Fasiei Gaza, in contextul in care premierul Benjamin Netanyahu a declarat ca a stabilit „o data” pentru o astfel de operatiune, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Premierul canadian Justin Trudeau și-a exprimat luni ingrijorarea in legatura cu ofensiva planificata de Israel, informeaza Reuters. Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a angajat sa faca o ofensiva in Rafah, in extremitatea sudica a Fașiei Gaza, unde mai mult de jumatate din cei 2,3 milioane…

- Intr-o postare pe retelele de socializare, seful Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anuntat ca lipsa de alimente a dus la moartea a 10 copii si la "niveluri severe de malnutritie", in timp ce cladirile spitalelor au fost distruse, relateaza BBC, citat de News.ro.Dr.…

- Spitalul Nasser din orașul Khan Younis a devenit complet nefunctional din cauza lipsei de combustibil si a atacurilor israeliene, au anunțat duminica, 18 februarie, oficial locali si ai ONU din domeniul sanitar, citați de Reuters, informeaza Agerpres și publicația israeliana Yedioth Ahronoth. OMS susține…

- ”Maladia X” ar putea, in curand, sa devasteze planeta, deoarece nu am reținut lecțiile date de epidemia mondiala de Covid-19, avertizeaza directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), in cadrul unei intalniri la nivel inalt in Dubai. Potrivit acestuia, civilizația o va plati scump,…

- Planul israelian de ofensiva la Rafah, ultimul refugiu pentru civilii stramutati din cauza razboiului din Fasia Gaza, este „alarmant”, a declarat vineri seful diplomatiei europene Josep Borrell, relateaza AFP. „Informatiile despre o ofensiva militara israeliana asupra Rafah sunt alarmante”, a indicat…