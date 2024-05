Portalul de servicii online al Ministerului Afacerilor Interne, accesat de peste 8 milioane de ori Portalul de servicii online al Ministerului Afacerilor Interne ndash; https: hub.mai.gov.ro a fost accesat de peste 8 milioane de ori si au fost create peste 452.000 de conturi identitati electronice . Aproape jumatate de milion de caziere eliberate on lineAproape 470.000 de persoane si au obtinut cazierul judiciar on line, de la implementarea acestui serviciu pe platforma MAI, la inceputul lunii februarie 2023.De asemenea, au fost inregistrate peste 365.000 de accesari in cazul celor care au fo ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

