- FCSB profita de faptul ca Real Madrid a caștigat Liga Campionilor, dupa 2-0 cu Dortmund in finala. Roș-albaștrii au scapat de Dinamo Zagreb in turul 2 din preliminariile UCL din sezonul viitor, daca vor ajunge acolo. Real Madrid era deja calificata in sezonul viitor al Ligii din postura de caștigatoare…

- Real Madrid a caștigat Liga Campionilor. Formatia spaniola a invins echipa germana Borussia Dortmund cu 2-0 in finala Ligii Campionilor care s-a jucat la Londra, pe stadionul Wembley. Golurile victoriei au fost marcate in minutele 74 și 83 de Dani Carvajal, respectiv Vinicius Junior.

- In acest weekend, mai precis sambata (ora 22.00, Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1), se va juca finala UEFA Champions League: Dortmund - Real Madrid. Prilej cu care ne dam seama, inca o data, cum s-a schimbat fotbalul, oferind acum niște sume incredibile.

- Real Madrid va trebui sa achite alte 4,5 milioane de euro Borussiei Dortmund daca Jude Bellingham va castiga Liga Campionilor, in cadrul variabilelor convenite intre cele doua cluburi cu ocazia transferului fotbalistului englez, scrie ziarul Bild, citat de EFE, potrivit Agerpres.

- Bavarezii sunt pe cale sa ajunga la un acord cu fostul selecționer al Germaniei, Hansi Flick. Potrivit tabloidului Bild, el a devenit favorit dupa refuzurile lui Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick, Roberto De Zerbi și dupa decizia clubului de a abandona pista „Erik ten Hag”. Vești bune pentru…

- Actualul antrenor al lui Real Madrid, Carlo Ancelotti, a fost pe banca lui Bayern din iulie 2016 pana-n septembrie 2017, cand a fost demis dupa un 0-3 cu PSG in Liga Campionilor. Deși au trecut aproape 7 ani de atunci, Carlo Ancelotti n-a uitat cum a fost dat afara de la Bayern in septembrie 2017. Și…

- Novak Djokovici a fost desemnat Sportivul Anului, la cea de-a 25-a editie a Trofeelor Laureus. El ii succede lui Lionel Messi, castigatorul de anul trecut. Fotbalistul englez Jude Bellingham, care evolueaza la Real Madrid, a primit premiul World Player of the Year dupa debutul sau exceptional pentru…

- BUCUREȘTI (MEDIAFAX) - Al doilea marcator din LaLiga, Jude Bellingham, vrea titlul cu Real Madrid. Proaspatul caștigator al premiului Laureus ”Revelația anului” a declarat ca spera și la caștigarea Ligii Campionilor, potrivit mediafax.