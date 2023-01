Anatoli Legkodimov, un cetatean rus in varsta de 40 de ani care locuieste in China, a fost arestat in noaptea de marti spre miercuri in Miami, Florida, in cadrul unei operatiuni internationale la care au participat si agenti francezi. El urma sa fie adus in fata unui judecator federal pentru a fi pus oficial sub acuzare pentru activitati neautorizate de transfer de bani. “Astazi, Departamentul de Justitie da o lovitura ecosistemului criptomonedelor” si “raspunde la criza de incredere de pe pietele de criptomonede”, a comentat secretarul adjunct Lisa Monaco in cadrul unei conferinte de presa. “Fie…