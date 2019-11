Iranul isi continua "santajul nuclear" prin relansarea activitatilor de imbogatire a uraniului, pana acum inghetate, intr-o uzina subterana, au denuntat marti SUA, dand asigurari ca Washingtonul isi va continua politica sa de "presiune maximala" asupra Teheranului, relateaza AFP. "Iranul nu are motive credibile pentru a-si dezvolta programul de imbogatire, in uzina sa de la Fordo sau in alta parte, nu este decat o tentativa clara de santaj nuclear care nu va face decat sa-i agraveze izolarea politica si economica", a declarat purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Morgan Ortagus. Relansarea…