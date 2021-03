SUA a suspendat tarifele impuse de administrația Trump asupra importurilor din Marea Britanie Statele Unite a suspendat tarifele de retorsiune impuse de administrația Trump asupra unor bunuri britanice, inclusiv asupra scotch whisky-ului, din cauza unei dispute de lunga durata privind subvențiile din industria aeronautica, relateaza Reuters și BBC.



Administrația Trump impusese tarife asupra unei game largi de produse importate din Uniunea Europeana, printre acestea numarându-se produse alimentare, vinuri, bauturi spirtoase - printre care și whisky-ul produs în Scoția (scotch).



Marea Britanie a fost implicata în disputa dintre Washington și Bruxelles ca fosta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

